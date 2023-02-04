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وزير النفط: الطلب على النفط الإيراني الخفيف أكثر من حجم الإنتاج

وزير النفط: الطلب على النفط الإيراني الخفيف أكثر من حجم الإنتاج
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط: "على الرغم من اننا نواجه اشد الوان الحظر ، فإننا نصدر نفطًا عالي الجودة ، وهو ما لم نحققه حتى في عام 2018 رغم ان الحظر كان اقل شدة ".

العالم - ايران

واعلن وزير النفط جواد اوجي خلال زيارته محافظة هرمزكان اليوم السبت انه: بعون الله وبقوة المهندسين المحليين ، تمكنا من توطين المعرفة في صناعة الكوك الإسفنج ومنع إنتاج نفط الأفران أو المازوت.

وأضاف: "اليوم ، لحسن الحظ ، لدينا يوميا مليار متر مكعب من الغاز الخام في البلاد وطاقة 2 مليون و200 الف برميل نفط ، وكلها نتائج جهود المهندسين الإيرانيين".

واشار وزير النفط الى استمرار الاستثمار في مجال النفط وقال : سيكون لدينا قرابة 8 مليارات دولار من المشاريع في الحقل النفطي التي تم وضع حجر الاساس لها او سيتم تدشينها بنهاية العام.

وقال أوجي أيضًا: لدينا اليوم 39 حقلاً نشطًا للنفط والغاز في البلاد ، ويمكن أن يؤدي تطوير حقل غاز كيش إلى زيادة إنتاج البلاد اليومي من الغاز بمقدار 120 مليون متر مكعب ، مما سيساعد أيضًا في عملية تصدير الغاز.

وأشار وزير النفط إلى أن محافظة هرمزكان تبلغ طاقتها التكريرية 850 ألف برميل يوميًا على شكل مصافي بندر عباس ونجم الخليج الفارسي للنفط ، والتي تم التخطيط لها.

وستحقق هذه المحافظة ، التي تعد قطب التكرير في البلاد ، المزيد والمزيد من قدرة المعالجة.

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وزير النفط: الطلب على النفط الإيراني الخفيف أكثر من حجم الإنتاج

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