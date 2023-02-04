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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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مراسل العالم: الطيران المروحي الأمريكي يقلع من قاعدة حقل العمر النفطي شرقي ديرالزور السورية ويحلق على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: حركة الجهاد الإسلامي لن تتخلى في يوم من الأيام عن العمل المقاوم في فلسطين
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يصل الى هافانا للقاء كبار المسؤولين الكوبيين في إطار جولته بدول أميركا اللاتينية
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يغادر فنزويلا متوجها الى كوبا
مراسل العالم: أهالي قرية حامو بريف الحسكة السورية يعترضون رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور من القرية
مصادر إعلامية: إنفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للأمن الأفغاني قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة كابول
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية في جبهات القتال بأوكرانيا
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري: إيران تواصل تعاطيها مع الاطراف الاخرى بطرق مختلفة ونأمل بأن تحقق الجهود في مسار التفاوض نتائج ايجابية
الخارجية الايرانية: حليف أمريكا الاستراتيجي وشريك أوروبا بغرب آسيا كيان قتل عام 2022 بحسب الصحة الفلسطينية 224 فلسطينيًا بينهم 53 طفلًا
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري: إيران تواصل تعاطيها مع الاطراف الاخرى بطرق مختلفة ونأمل بأن تحقق الجهود في مسار التفاوض نتائج ايجابية
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.