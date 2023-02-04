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وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس الكوبي

وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس الكوبي
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم السبت في هافانا الرئيس الكوبي ميغل دياز كانكل.

العالم - إیران

وجرى البحث بين الرئيس الكوبي ووزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء الذي جرى السبت في هافانا للبحث بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد وصل إلى العاصمة الكوبية هافانا في وقت سابق من اليوم السبت وكان في استقباله في المطار نائب وزارة الخارجية الكوبية للشؤون الدولية.

وفي المحطة الاولى من جولته على اميركا اللاتينية زار وزير الخارجية الايراني نيكاراغوا والتقى كبار المسؤولين فيها وفي مقدمهم الرئيس دانييل أورتيغا ووزير الخارجية دينيس مونكادا ورئيس مجلس النواب.

وكانت كاراكاس المحطة الثانية من جولة امير عبداللهيان في اميركا اللاتينية حيث التقى خلالها ، بالرئيس نيكولاس مادورو ووزير الخارجية إيفان خيل بينتو ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزير النفط طارق العيسمي ونائبة رئيس الجمهورية ديلسي رودريغز ورئيس مجلس النواب خورجي رودريغز.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد زار موريتانيا قبل جولته في اميركا اللاتينية حيث اجرى محادثات مع الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق.

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