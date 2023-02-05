عشرات آلاف الإسرائيليين يحتجون على الاصلاحات القضائية في تل ابيب

العالم - الاحتلال

هذا الأسبوع أيضًا، تركزت مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب على نقطتين محوريتين - في ميدان "هابيما" وفي شارع كابلان، بدأت كلتا المظاهرتين في الساعة 19:00 ، لكن المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان كانت قد بدأت بالفعل في الساعة 18:00. ولوح المتظاهرون خلال المسيرة بلافتات كتب عليها من بين أشياء أخرى: "لا للانقلاب" و "لا حل وسط! لا لنصف الديمقراطية".

وستنظم مساء اليوم المظاهرات ضد الانقلاب القانوني في أكثر من 30 مركز احتجاج من مفرق غوما في الشمال حتى إيلات في الجنوب. من بين أمور أخرى ، ستكون هناك مظاهرات في رعنانا ، كفار سابا ، موديعين ، روش بينا ، القدس ، بئر السبع ، بيت شيمش وريشون لتسيون.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم في برلين ولندن وبازل ضد الإضرار بالديمقراطية. وسينضم إليهم في وقت لاحق اليوم الآلاف في شمال الولايات المتحدة - فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورنتو وبوسطن ونيويورك وميامي.