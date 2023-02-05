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شرطة باكستان تعلن مقتل اثنين من قادة ’طالبان الباكستانية’

شرطة باكستان تعلن مقتل اثنين من قادة ’طالبان الباكستانية’
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد ضابط محلي يوم السبت بأن الشرطة الباكستانية قتلت قائدين من حركة "طالبان باكستان"، في شمال غرب البلاد.

العالم - باكستان

وأوضح ضابط الشرطة الإقليمية محمد علي غندابور أن مقاتلي حركة "طالبان باكستان" القتلى مطلوبان لصلتهما بمقتل خمسة من عناصر الشرطة وكانا متورطين أيضا في هجمات على نقاط التفتيش الأمنية.

وكانت الحكومة قد حددت مكافأة قدرها 7259 دولارا لمن يرشد عنهما.

واعتقلت الشرطة 4 مقاتلين وضبطت بارودا وقنابل يدوية وصواعق إلكترونية وبنادق كلاشينكوف في نفس العملية الاستخبارية في قرية هوند بمنطقة سوابي، حيث تأتي العملية بعد أيام من هجوم انتحاري على مسجد داخل مجمع للشرطة والحكومة في مدينة بيشاور، عاصمة الإقليم، ما أسفر عن مقتل 101 أشخاص وإصابة 225 على الأقل، إذ كان الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية منذ سنوات في المنطقة المضطربة.

جدير بالذكر أن باكستان زادت من عملياتها ضد المسلحين بعد أن صعدت حركة "طالبان الباكستانية" من عنفها، ولا سيما في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.

وأنهت حركة "طالبان باكستان" وقف إطلاق النار مع الحكومة في نوفمبر، وأمرت مقاتليها بتنفيذ هجمات في جميع أنحاء البلاد.

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شرطة باكستان تعلن مقتل اثنين من قادة ’طالبان الباكستانية’

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