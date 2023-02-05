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شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل مع "إلهان عمر"

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تفاعل النشطاء في شبكات التواصل بالعالم العربي مع "إلهان عمر" النائبة الديمقراطية من "مينيسوتا" بعد إقالتها من لجنة العلاقات الخارجية، بسبب تصريحاتها السابقة حول كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الخميس، على إقالة النائبة الديمقراطية من مينيسوتا "إلهان عمر" من لجنة العلاقات الخارجية وجاءت الإقالة بسبب التعليقات السابقة التي أدلت بها حول الكيان الاسرائيلي، والتي اعتبرها أعضاء بالمجلس معادية للسامية.

وشهدت شبكات التواصل تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع حيث جاء في حساب التغيير الالكترونية: "إلهان عمر بعد عزلها من الكونغرس على تويتر: "لم أحضر إلى الكونغرس لأكون صامتة!"، وأكدت أن انتقادها للسياسات الخارجية لبلادها لن تتغير "كشخص عانى ويلات الحرب والاضطهاد، فإن مناصرتي ستكون دائما لاولئك الذين يعانون بسبب تصرفات الحكومات".

وعلق "سليمان الفهد" حول هذا الموضوع كاتبا: "الحرية الامريكية الزائفة، فقط لانتقادها الكيان المؤقت، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على فصل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتأييد 218 صوتا".

وكتب "عيسى الشفلوت" حول هذا الموضوع مغردا: "اليوم أعلنت أمريكا ما تحاول ان تخفيه بشعاراتها الكاذبة. قام مجلس النواب بطرد عضو المجلس "الهان عمر" من لجنة العلاقات الخارجية بسبب معاداتها للسامية" التي لم تثبت عليها أصلا!".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل مع "إلهان عمر"

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