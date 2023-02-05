أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

جمهوري اسلامي ..

إيران تنفي مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراء تغييرات بمنشأة فوردو النووية

عصر ايرانيان ..

مراكز بحوث إستراتيجية أمريكية تذعن بفقدان إجراءات الحظر الغربية تأثيراتها على إيران

مردم سالاري ..

المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية يؤكد دعم واشنطن للعمليات التخريبية الصهيونية ضد إيران

رسالت ..

حركة الجهاد الإسلامي توجه إنذارا حازما للكيان الصهيوني بشأن الأسرى الفلسطينيين بسجونه

وطن امروز ..

حزب الله يتهم أمريكا بالوقوف وراء تأجيج الأزمات الإقتصادية والسياسية في لبنان

جوان ..

طرد النائبة المسلمة ايلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي لإنتقاداتها "لإسرائيل "

اطلاعات ..

منظمة العفو الدولية تتهم السعودية بإستخدام قضايا الرياضة للتغطية على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان

ابرار ..

تفاقم الأزمة بين واشنطن وبكين حول قضية المناطيد الصينية في الأجواء الأمريكية والكندية

افتاب يزد ..

حكومة الإنقاذ اليمنية تعلن عن التوصل لإتفاق مبدئي مع السعودية بوساطة عمانية لتمديد الهدنة

ارمان ملي ..

بوتين .. التاريخ يكرر نفسه بعد 80 عاما, روسيا تواجه خطر الدبابات الألمانية مرة أخرى

كيهان ..

وزير خارجية إسبانيا يحذر من تحول أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية للقوى الغربية

ارمان امروز ..

تفاقم الأزمة بتونس ورئيس الجمهورية يلوح بتشديد الإجراءات الأمنية ضد التظاهرات والإضرابات

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها(حرية الرأي على الطريقة الأمريكية)..

صوتت الاغلبية الجمهورية بمجلس النواب الامريكي لصالح اخراج النائبة المسلمة ايلهان عمر من عضوية لجنة العلاقات الخارجية على خلفية انتقاداتها لجرائم الكيان الصهيوني .

"إن أمريكا التي تدعي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير فضحت بنفسها واقع إستخدامها لمثل هذه المفاهيم كأداة ضغط ضد الآخرين فحسب"

والواقع هو ان طرد النائبة ايلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمجرد انتقادها للكيان الصهيوني يعني ببساطة ان امريكا لاتقيم وزنا لا لحرية الراي ولا لحقوق الانسان, ومتى ما تنافت مثل هذه المفاهيم مع استراتيجياتها ومخططاتها .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في افتتاحيتها ( نظرة على حادثة سفارة جمهورية آذربيجان )..

جمهورية اذربيجان تجاهلت كل توضيحات ايران بشأن الحادثة التي تعرضت لها سفارتها بطهران مؤخرا, وتجاهلت تاكيد بلادنا من ان الحادثة ترتبط بقضايا شخصية بحتة فحسب .

"إن اصرار باكو على تصعيد الأجواء يوحي وكأن الرئيس الآذربيجاني يتصور أن هذا الحادث فرصة لتحقيق هدف تغيير الجغرافيا السياسية"

عبر تغيير الحدود الدولية في جنوب القفقاس بدعم وتشجيع جهات القليمية ودولية, لكن على الرئيس الهام علييف ان يلقي نظرة على ما تسبب به نفس الخطأ ارتكبه صدام بتمزيقه لاتفاقية حدودية ايران وشنه حربا عدوانية على بلادنا مطلع الثمانينات بدعم قوى اقليمية ودولية. صدام لقي نهايته ولم يحصد سوى العاصفة.

الاجدر بقادة بلدان المنطقة حل اية خلافات ومشاكل بالتفاهم والحوار البناء لتفادي اية تعقيدات واية تهديد للوشائج القوية بين شعةب المنطقة .

وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز عن الموضوع ذاته لكن من زاوية الموقف التركي في افتتاحيتها ( أردوغان واللعب بالنار ) ..

لم تنتظر تركيا اردوغان اتخاذ جمهورية اذربيجان نفسها لاي موقف ازاء حادث سفارتها بطهران, حيث سارع وزير الخارجية التركي لاثارة ضجة مفتعلة معلنا دعمه لباكو وكأن الاخيرة في حرب مع ايران .

هذا المسؤول التركي تجاوز حدوده بمطالبة بلادنا بالكشف عنا وصفه بكل وقاحة بخفايا الحادث ورغم ان ايران اكدت حادث اقتحام هذه السفارة من قبل رجل مسلح يرتبط بقضايا شخصية بحتة .

"إن تركيا أردوغان لديها أحلامها العثمانية من وراء توسيع نفوذها في جمهورية آذربيجان التي تنزلق بالتدريج في هذا المسار بدورها "

ان اردوغان يحاول استغلال هذا الحادث لدفع باكو لتسريع وتيرة مواكبة احلامه العثمانية كما يحاول عبر مثل هذه المواقف غير العقلانية تعزيز موقفه الداخلي الضعيف مع اقتراب الانتخابات, لكن مثل هذا الموقف الاردوغاني لعب خطير بالنار لن يكون في صالحه او لصالح تركيا والامن والاستقرار في المنطقة .

آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( مسارات الحرب الأوكرانية والتهديدات النووية )..

تقترب الحرب الاوكرانية من دخول عامها الثاني في الوقت الذي بدأت تطفو فيه مؤشرات بالغة الخطورة على السطح حول احتمال دخول هذه الحرب التي تحولت لحرب استنزاف للطرفين الروسي والاوكراني, الى مرحلة اكثر خطورة مع تحشيد روسيا للمزيد من القوات استعدادا لمعركة الربيع وكذلك مع تدفق السلاح الغربي على اوكرانيا .

"إن تصريحات بوتين الأخيرة من أن روسيا تواجه الدبابات الألمانية مرة أخرى بعد ثمانين عاما, علامة بالغة الخطورة "

ومؤشر واضح على اقتراب روسيا وحلف الناتو من الانزلاق في مواجهة مباشرة , فموسكو عادت للتلويح بقدراتها النووية مع تحرك امريكا والناتو لتجهيز الجيش الاوكراني بصواريخ قادرة على تغيير المعادلات الميدانية باوكرانيا وحتى الوصول للعمق الروسي ايضا .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( لاحاجة للصين لمناطيد للتجسس) كتبت صحيفة جوان ..

تتلبد المزيد من السحب القاتمة في سماء العلاقات الامريكية الصينية بتحليق منطاد صيني ضخم في الاجواء الامريكية .

امريكا اتهمت الصين بالتجسس بارسالها لهذا المنطاد الا ان بكين نفت الاتهام مؤكدة انه للانواء الجوية وكونه خرج عن السيطرة .

"أمريكا أسقطت هذا المنطاد في نهاية الأمر بأجواء المحيط الأطلسي في إصرار عجيب على إتهاماتها للصين بهذا السياق "

ولكن بغض النظر عما قد يسببه هذا التطور من تعقيدات جديدة في العلاقات المتأزمة اساسا بين البلدين, الا ان المسألة هنا هي ان الصين ليست بحاجة لارسال مناطيد للتجسس على امريكا بما لديها من عدد كبير من الاقمار الصناعية التي تدور حول الكرة الارضية, وامريكا تعرف ذلك جيدا لكنها اسقطت هذا المنطاد مع ذلك لتفادي ايجاد انطباع عن ضعف موقفها داخليا ودوليا. ويبقى ان ننتظر لنرى كيف ستتعامل بكين مع هذا التصلب الامريكي.