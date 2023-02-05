تركيا تعتقل 15 شخصا بتهمة تلقي تعليمات من ’داعش’

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، السبت، أن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبهين.

وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 مشتبها من خلال التنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية وذلك بتهمة تلقي أوامر من قيادات ما يسمى "ولاية خرسان" التابع لداعش.

وتضمنت الأوامر تنفيذ عمليات ضد قنصليتي السويد وهولندا ودور عبادة مسيحية ويهودية في إسطنبول على خلفية حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم قبل أيام.

أثبتت التحريات صلات المعتقلين بتنظيم داعش الإرهابي ومناطق انتشاره لكن لم يتم رصد تهديدات ملموسة تستهدف القنصليات العامة وأماكن العبادة التابعة للمسيحيين واليهود.

أصدرت محكمة قرارا باعتقال الأشخاص الموقوفين، بعد إحالتهم للقصر العدلي بإسطنبول.