رؤساء شرق أفريقيا يدعون إلى 'وقف فوري للنار' في الكونغو الديمقراطية

العالم- إفريقيا

وجاء هذا الاجتماع لرؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا التي تضم سبعة بلدان في بوجمبورا عاصمة بوروندي، مع تصاعد أعمال العنف في شرق هذا البلد المترامي في وسط أفريقيا.

ودعا القادة في بيان أصدروه إثر القمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف" وانسحاب جميع المجموعات المسلحة "بما فيها الأجنبية".

وطلبوا من قادة الجيوش الاجتماع خلال أسبوع بهدف تحديد جدول زمني لهذا الانسحاب، مؤكدين "ضرورة تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".

وشارك رئيسا الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورواندا بول كاغامي، في الاجتماع، علماً بأنّ كينشاسا واظبت على اتهام كيغالي بدعم متمردي حركة إم 23.

وقالت الرئاسة الكونغولية قبل القمة، إنّ "المحادثات يجب أن تركّز على تقييم خارطة طريق لواندا التي تفرض الانسحاب الفعلي والنهائي لقوات إم 23/ قوات الدفاع الرواندية من المناطق المحتلة في 15 يناير/ كانون الثاني".

وأضافت أنّ "قوات إم 23 الإرهابية لم تغادر يوماً هذه المناطق، على العكس فإن تلك القوات وحلفاءها وسّعوا مناطق احتلالهم".

وفي وقت سابق، كتب رئيس المجموعة الحالي الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، في تغريدة له، أنّ الهدف من القمة "التوصل إلى قرارات ستحسّن الوضع الأمني وتسهّل تحقيق السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

في إقليم شمال كيفو، سيطرت حركة إم 23 المتمردة التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها، على مناطق شاسعة غنية بالمعادن، وتواصل التقدّم رغم خريطة طريق من أجل إرساء السلام، كانت قد وُضعت في لواندا في أنغولا في يوليو/ تموز من عام 2022.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، أن عشرات آلاف الأشخاص "محاصرون جراء أعمال العنف المسلحة" مع التقدم الأخير الذي أحرزه المتمردون.

وسيطر المتمردون على مدن عدة بينها كيتشانغا التي تضم ستين ألف نسمة، وكيروليروي، ما أدى إلى فرار الآلاف في الأيام الأخيرة. وأقر الجيش بانسحابه من بعض المدن لتحييد السكان المدنيين.

وإضافة إلى رؤساء بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حضر القمة رؤساء كينيا وليام روتو، وأوغندا يوريري موسيفيني، وتنزانيا ساميا حسن.

المصدر: العربي الجديد