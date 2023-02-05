الخزعلي يؤكد: أنفراج أزمة الدولار جاءت ثمار جهود 'السوداني' والبنك المركزي

العالم - العراق

جاء ذلك في تغريدة نشرها "الخزعلي" على المنصة الرقمية تويتر قال فيها: "نُحيي الاجراءات القانونية، والخطوات التنظيمية، التي قام بها رئيس الوزراء بالتنسيق مع الإدارة الجديدة للبنك المركزي، والتي أنتجت موقفا عراقيا رسميا موحدا ومتوافقا مع متطلبات المرحلة الحالية وأثمرت عن انفراج واضح في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتسببه بغلاء معيشي عاني منه العراقيون خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "الوفرة المالية، والخطوات الحكومية البناءة على الصعد الإقتصادية والتجارية، سيكون لها أثر واضح على أبناء شعبنا العراقي العزيز"، مشيراً الى أن "الدينار العراقي سيستعيد قيمته الطبيعية خلال الفترة القادمة، بعون الله وتكاثف العراقيين الشرفاء مع حكومتهم الوطنية".