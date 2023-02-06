تونس: البرلمان الجديد وتحدي الشرعية- الجزء الثاني

واهم هذه التحديات، اكتساب الشرعية الدستورية والصدقية الشعبية في ظل العزوف عن التصويت كما ان جلّ المعارضة التونسية تطعن في النظام الدستوري الجديد وفي نتائج كل عمليات الاقتراع والتصويت، وايضاً تطالب بتنحي الرئيس سعيد.

فهل يتجاوز البرلمان الجديد تحدي الشرعية؟

وماذا عن استراتيجية المعارضة في المرحلة المقبلة؟

هذا الموضوع يناقشه برنامج "المغاربية" مع ضيفي الحلقة:

من تونس.. القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بلقاسم حسن

من بيروت.. الباحثة في الشؤون التونسية الدكتورة سهام عزوز

ومن دمشق.. الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني

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