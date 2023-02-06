الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس: البرلمان الجديد وتحدي الشرعية- الجزء الثاني

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

برلمان جديد في تونس لا يشبه القديم ولا علاقة له به، برلمان وضع مقاساته الرئيس قيس سعيد من خلال الانتخابات التشريعية بدورتيها، في حين يواجه النظام السياسي برموزه ومكوناته وانتخاباته تحديات سياسية كبرى.

واهم هذه التحديات، اكتساب الشرعية الدستورية والصدقية الشعبية في ظل العزوف عن التصويت كما ان جلّ المعارضة التونسية تطعن في النظام الدستوري الجديد وفي نتائج كل عمليات الاقتراع والتصويت، وايضاً تطالب بتنحي الرئيس سعيد.

فهل يتجاوز البرلمان الجديد تحدي الشرعية؟

وماذا عن استراتيجية المعارضة في المرحلة المقبلة؟

هذا الموضوع يناقشه برنامج "المغاربية" مع ضيفي الحلقة:

من تونس.. القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بلقاسم حسن

من بيروت.. الباحثة في الشؤون التونسية الدكتورة سهام عزوز

ومن دمشق.. الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

تونس..القضاء العسكري يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المعارض 'سيف الدين مخلوف'

رئيس تونس يدعو الحرس الوطني لـ'التصدي' لمن 'تآمر على الدولة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله أحيا ذكرى مولد الامام علي بسلسلة نشاطات في المناطق

مراسل العالم: عشرات القتلى إثر الزلزال في حماه السورية

أسلحة ايرانية مضادة للأجسام الطائرة استخدمت في افشال الهجوم على اصفهان

إيران تعزي سوريا وتركيا بضحايا الزلزال

شاهد.. ابرز عناوين بانوراما انجازات الثورة الاسلامية

هل شكلت الانتخابات التونسية صفعة للرئيس سعيد؟