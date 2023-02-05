رئیس الجمهورية يشيد بجهود الحرس الثوري والتعبئة في إغاثة منكوبي زلزال خوي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية المفاجئة التي قام بها صباح اليوم الاحد لمدينة خوي للإطلاع على أوضاع المتضررين بالزلزال المدمر والاستماع الى مطالب المواطنين.

وقدم الرئيس " رئيسي " لدى وصوله مدينة خوي مواساته للمواطنين، مؤكدا أن الهدف من زيارته لهذه المدينة هو دراسة مطالبهم شخصيا وحل مشاكلهم بسرعة.

وقال رئيس الجمهورية للحاضرين الذين التفوا حوله: يجب حل المشاكل التي يواجهها المواطنون المتضررون بالزلزال بصورة عاجلة وفورية من خلال تظافر جهود الجميع لتوفير الراحة لهم بأسرع وقت ممكن.

وأضاف قائلا: ان الواجب الملقى عليه هو متابعة قضايا الاهالي الذين اجتازوا هذه المرحلة الصعبة بصبر وارادة لن تلين رغم كل الشائعات التي تريد تثبيط معنويات المواطنين الغيارى.

وشدد رئيس السلطة التنفيذية في ايران على أن أهالي هذه المنطقة ما أنفكوا يثبتون ولاءهم للثورة الاسلامية والنظام وقدموا الكثير من الشهداء لهذه الثورة المباركة، مؤكدا ضرورة قيام المسؤولين بواجباتهم حيال هؤلاء الاوفياء.