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انجازات الثورة الاسلامية في الذكرى الـ44- الجزء الاول

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

هي اليوم كتلك الشجرة التي اصلها ثابت وفرعها في السماء، محقت نظاماً مستبداً واقامت نظام حكم شعبي، ازالت حالة المهانة ومنحت الشعب العزة والكرامة.

قضت على الضعف النفسي واحلت محلها الثقة بالنفس الوطنية، ولانها كذلك واجهت تهديدات وتحديات كبيرة، واجهت حرباً وحظراً وحصاراً، لكنها نجحت في تحويلها الى فرص وآفاق للنهوض

وفي المحافظة على الثورة وبناء الدولة، فكان تقدم في الاجتماع والخدمات وارتقاء في العلوم، علوم الفضاء والطيران وتقنيات النانو والخلايا الجذعية والتقنية النووية التي هي محط انظار الجميع داخل البلاد وخارجها والقائمة متواصلة وتطول.

هذا الموضوع يناقشه برنامج "نوافذ" مع ضيوف الحلقة:

الاستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله

الاستاذ الجامعي الدكتور امين الساحلي

من الجليل المحتل.. الكاتب والمحلل السياسي اليف صباغ

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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