دعوة رسمية من الرئيس الصومالي الى الرئيس العراقي

العالم - العراق

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لسفير الصومال لدى بغداد "ليبان شيخ محمود"، حيث نقل السفير "محمود" دعوة رسمية إلى "رشيد" من نظيره الصومالي "حسن شيخ محمود" لزيارة الصومال، فضلاً عن تحياته وشكره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال، وتمنيات الرئيس الصومالي بأن يُعاد افتتاح السفارة العراقية في مقاديشو.



وأعرب السفير الصومالي عن، عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين مع العراق.



وبدوره حمل الرئيس العراقي، السفير الصومالي تحياته إلى "الرئيس حسن الشيخ محمود، مؤكداً تقديره للعلاقات التي تربط البلدين وضرورة تطويرها سيما في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية لما فيه مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي.