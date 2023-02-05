"نتنياهو" يزعم أنه توصل إلى حل وسط مع "بوتين بشأن المنطقة

العالم - الاحتلال

وزعم "نتنياهو"في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، "في البداية، أخبرت بوتين بأنه لدينا خيار، حيث يمكننا الذهاب إلى المواجهة أو يمكننا إيجاد لغة مشتركة "إسرائيل" تتصرف بحرية ونحن لا نتدخل في أفعالك في سورية، وأنت عليك أن تتركنا وشأننا" حسب تعبيره.

وزعم انه "لقد وجدنا حلا وسطا يخدم مصالح "إسرائيل"، وبالتالي يرى بوتين أن هذا لا يهدد المصالح الروسية".

كما قال نتنياهو إن "إسرائيل" لا تريد مواجهة عسكرية مع روسيا، لكنه في الوقت نفسه، اعترف بأن البلدين لديهما "علاقات معقدة" حسب وصفه.

وقال نتنياهو أن "هذا يرجع إلى حقيقة أنه على الحدود مع سورية، تطير الطائرات الإسرائيلية والروسية "على مسافة قريبة جدا من بعضها البعض"، لافتا أن تل أبيب بحاجة إلى حرية العمل في السماء، لكن ذلك قد تؤدي إلى مواجهة مع موسكو حسب مزاعمه.

وخلال المقابلة أيضا، تحدث نتنياهو عن تطبيع العلاقات مع السعودية، زاعما أنه "سيؤدي إلى نهاية واقعية للصراع العربي - الاسرائيلي.

وعن الأزمة الأوكرانية، أوضح أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ستناقش تقديم القبة الحديدية إلى أوكرانيا، لكن لا أستطيع أن أضمن على وجه اليقين أن هذا السيناريو هو ما سيحدث.

وأضاف "ندرس هذا الموضوع من منطلق مصلحتنا، ولدينا اعتبارات أخرى، خاصة القرب العملياتي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الروسي في سورية، ولا نريد مواجهة عسكرية مع روسيا حسب مزاعمه.