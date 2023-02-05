زيادة حجم التبادل التجاري الإيراني مع زيمبابوي إلى 500 مليون دولار

العالم - إيران

وقال مرتضوي اليوم الأحد، خلال اجتماع وزاري بين إيران و زيمبابوي: نتوقع التوقیع على اتفاقیات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع زيمبابوي ليبلغ 500 مليون دولار سنويا.

وأضاف: توصلنا إلى نتائج جيدة في الاجتماع ونأمل بتعزيز التعاون بين البلدين ملفتا أن زيمبابوي مستعدة لاستخدام تجارب إيران في مجال الاكتفاء الذاتي.

وتابع: يجب أن يكون الميزان التجاري بين البلدين إيجابيا، ولهذا الغرض تم تخطيط برامج جيدة لنقل الخبرات في قطاع الأدوية وتصدير الآلات الزراعية والبتروكيماويات.

وأشار إلى فرض أميركا والدول الغربية عقوبات قاسية على زيمبابوي وقال: إننا مستعدون لمساعدة زيمبابوي وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.