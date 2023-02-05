ناشط يكشف مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر بالرياض دعمًا للتطبيع

العالم- السعودية

وقال “الأوسي” في سلسلة تغريدات رصدها الموقع: “مؤتمر #LEAP23 سيقام في الرياض الأسبوع القادم المؤتمر ضخم، وسيتم تمثيل شركات إسرائيلية فيه لأول مرة بشكل علني”.

وذكر الناشط أن “عددًا من الإسرائيليين سيقومون بإلقاء كلمات حول مشاريعهم التقنية”.

وأشار الأوسي إلى أنه “لم يتطلب الأمر حتى الاعلان عن التطبيع! ولكنه إعلانًا بأن السلطة فوق النظام، ولا تلتزم به!”.

كما لفت الناشط إلى أن “نظام مقاطعة إسرائيل المستقر منذ 60 عامًا يتم إخفاؤه، وتجاهله من السلطة (ممثلة في وزير الاتصالات”.

وأكد أن “هذا النظام يحظر التعامل مع أي كيان إسرائيلي أو شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو يقيم فيه العقوبة سجن وغرامة، لكن السلطة تدعس على النظام لعدم وجود من يحاسبها! ولأن قيمته ريالان”.