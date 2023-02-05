حملة استنكار لزيارة مدونة عمانية للكيان الإسرائيلي

العالم- سلطنة عمان

وكانت المدونة العمانية أسماء الشحي قد نشرت على حسابها في إنستغرام لقطات فيديو لوصولها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وتحدثت عن استغراب موظف في المطار عند رؤيته "أول جواز عُماني" في المطار.

ونشرت المدونة العمانية عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام مشاهد من مطار بن غوريون، وعلقت على لافتة إرشادية تحمل اسم "أورشليم القدس"، بقولها "أورشليم مسمى القدس من أول قبيلة سكنتها وهم الكنعانيون".

وقال حساب "عمانيون ضد التطبيع" إن زيارة الناشطة العمانية لإسرائيل مخالف للقانون العماني، وكان مجلس الشورى العماني، قد أقر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إحالة مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72 إلى اللجان المختصة لتغليظ التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لحساب "عمانيون ضد التطبيع" فإن أسماء الشحي تقيم في دولة الإمارات، وقد انطلقت منها في زيارتها إلى الكيان الإسرائيلي.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة حساب "عمانيون ضد التطبيع"، وجاءت الأغلبية الساحقة من التغريدات مستنكرة لما قامت به الناشطة العمانية، وقال الكثيرون إن أسماء الشحي ليست بالشخصية المعروفة في السلطنة، وإن فعلها لا يمثل مواقف أهل هذا البلد الخليجي الذي لا تربطه علاقات رسمية مع الاحتلال.

وكتب المغرد العماني عيسى البلوشي "سنزور القدس محررين وليس مطبعين واطمأنوا هذه ليست عمانية، فقط للإثارة ادّعت أنها عمانية، أما العماني الأصيل فقضيته الأولى القدس وفلسطين وتحريرها".