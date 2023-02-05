الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لم نقدم على آية خطوة جديدة بعد 17 تشرين الثاني لتستدعي اطلاع الوكالة الدولية عليها

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. باكستان تحيي يوم كشمير وتؤكد بأنها فلسطين ثانية

الاحتلال يرفض طلب الأردن بشأن المسجد الاقصى

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية الروسي يصل بغداد

القضاء الإيراني: سيغلق ملف المتهمين بأعمال الشغب الأخيرة

العزي :الامين العام ومبعوثه يحاصران الشعب اليمني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-02-2023