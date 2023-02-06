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تحذير الجمعيات السياسية البحرينية من صهينة التعليم

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

ما كانت الجمعيات السياسية في البحرين تطلق تحذيرها الشديد مما سيقدم عليه وزير التربية لو انها ما وجدت ان النظام المطبع يعمل بكل ما في وسعه، على تغيير هوية البحرين وطمس ثوابتها التي ارساها الشعب البحريني منذ عشرات السنين بدعمه للقضايا العادلة وفي مقدمتها طبعاً القضية الفلسطينية.

فوزير التربية هو واحد من آليات التطبيع ويعمل على نشر ثقافة التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تغيير المناهج التعليمية وصهينتها.

فرغبة وزير التربية في اجراء تغيير في المناهج التعليمية ومراجعة شاملة للمقررات والمواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية ومحوه من المناهج كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يعني تنفيذ اجندات صهيونية.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين"..

من مدينة قم المقدسة.. نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله صالح

من العاصمة الالمانية برلين.. الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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