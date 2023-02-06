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الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء في أريحا ستتحول إلى نار تحرق رأس الكيان الغاصب

الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء في أريحا ستتحول إلى نار تحرق رأس الكيان الغاصب
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين أن إن الجريمة الجديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، بحق أهلنا ومقاومينا في عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

العالم-فلسطين

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية تعقيباً على جريمة الاحتلال في أريحا:" الاحتلال الذي قام على أرضنا منذ احتلال فلسطين بالقتل والدمار والارهاب لا يفهم سوى لغة القوة وشعبنا الفلسطيني حي لن يتراجع عن مقاومته حتى دحره عن كامل تراب فلسطين."

وشدد عز الدين على أن دماء الشهداء الأطهار في عقبة جبر بأريحا ستتحول إلى نور يضيء طريق المجاهدين، ونار تحرق رأس هذا الكيان الغاصب المحتل.

وأضاف:" نعزي شعبنا بارتقاء الشهداء، ونشد على أيدي المقاومين الأبطال، ونحيي صمود اهلنا في أريحا وكل مدن الضفة الثائرة التي تثبت كل يوم أنها مفخرة للشعوب الحرة."

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