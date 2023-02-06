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قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية

قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي بان الثورة الإسلامية تتعرض اليوم لعداء القوى الاستكبارية نظرا لطبيعتها وأدائها وسعيها الجاد لتحقيق الاهداف السامية والبقاء وفية للشعارات الرئيسية والاساسية.

العالم - ايران

يتبع ...

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قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية

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