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قاليباف: خطوة القائد في العفو عن المتهمين افشلت مخطط الأعداء لتحويل شبابنا إلى مثيري شغب

قاليباف: خطوة القائد في العفو عن المتهمين افشلت مخطط الأعداء لتحويل شبابنا إلى مثيري شغب
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، إن موافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق عدد كبير من المتهمين والمدانين افشلت مخطط الأعداء لخداع مراهقينا وشبابنا إلى مثيري شغب منظمين.

العالم - ايران

وقال قاليباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: أظهر قائد الثورة الإسلامية المحبة ومشاعر الأبوة تجاه أبنائه خلال العفو عن عدد كبير من المتهمين والمدانين بالأحداث الأخيرة وتخفيض عقوبتهم.

وأضاف: منذ بداية هذه الأحداث فصل قائد الثورة بین المواطنين المخدوعين عن منظمي الفوضي لافتا الى ان سماحته لعب دورا فريدا في إحياء الوحدة الوطنية والتعاطف بخطوته الاخيرة.

واكد ان موافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق عدد كبير من المتهمين والمدانين افشلت مخطط الأعداء لخداع مراهقينا وشبابنا إلى مثيري شغب منظمين.

كما قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين، داعيا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال ضرب ولاية قهرمان مرعش بلغت شدته 7.4 درجات، أسفر عن 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى .

وتأثر بالزلزال العديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

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