شاهد.. قتلى وجرحى في زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا

العالم – خاص بالعالم

كما ضرب الزلزال مناطق شمال وغرب سوريا ما تسبب بوفاة نحو مئتين وخمسين شخصا وجرح سبعمئة آخرين. ويتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا فيما تتواصل عمليات الانقاذ وانتشال الاشخاص المحاصرين من تحت الانقاض.

في التفاصيل، ضحايا بالجملة وتوقعات بارتفاع العدد الى الالاف في أكبر زلزال تشهده تركيا منذ نحو قرن... زلزال عنيف يضرب فجر الاثنين عشر محافظات في جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا ويشعر بقوته سكان لبنان وقبرص والعراق ومصر واليونان وارمينيا.

الزلزال بحسب شهود عيان استمر نحو دقيقة وسوى الاف المباني بالارض في كهرمان مرعش وهاطاي وغازي عينتاب وديار بكر ومحافظات اخرى ما تسبب باعداد كبيرة من القتلى والمصابين وحصار آخرين تحت الأنقاض.

السلطات التركية رفعت حالةَ الانذار الى المستوى الرابع وهو يشمَلُ المساعدةَ الدولية فيما جرى تعليق الرحلات الجوية في بعض المناطق كما اعلنت وقف تدفق الغاز لبعض المناطق في كهرمان ماراش وأنطاكيا كإجراء احترازي خوفا من انفجارات بعد حريق كبير شهدته احدى المناطق المتضررة عقب الزلزال.

كما حذرت انقرة من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية وقالت انها أخطرت اربع عشرة دولة بذلك مشيرة الى ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض المحافظات الساحلية.

وفي سوريا تضررت محافظات حلب وحماة وطرطوس واللاذقية وانهارت المباني فوق رؤوس ساكنيها ما تسبب بسقوط مئات القتلى واعداد كبيرة من المصابين فيما اعلنت وزارة الدفاع السورية استنفار كافة وحداتها وتشكيلاتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والبحث عن الاشخاص العالقين تحت الأنقاض. كما عقد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال.

وفي الشمال السوري الذي يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة افاد الدفاع المدني عن سقوط عدد كبير من الضحايا واعلن المنطقة منكوبة مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية.

وبلغت قوة الزلزال سبعة وثمانيةِ أعشارِ الدرجة ووقع على عمق سبعة عشر فاصل تسعة كيلومترا وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا فيما سجلت مئات الهزات الارتدادية اكبرها كان اكثر من ست درجات.