الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

طرق تنظيف الجاكيت الجلد بخطوات سهلة

طرق تنظيف الجاكيت الجلد بخطوات سهلة
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

تعتبر السترات الجلدية من قطع الملابس الشتوية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث تساعدهم في الحصول على إطلالة أنيقة وفى نفس الوقت تتوافق مع قطع ملابس أخرى، ولكن قد تلطخ ببقع طلاء أو أي شيء آخر، وفى هذه الحالة قد يستخدم البعض طرق خاطئة لتنظيفها تتسبب في إتلافها، ولتجنب ذلك.

العالم - منوعات

نستعرض في هذا التقرير، طرق تنظيف الجاكيت الجلد، وفقًا لما ذكره موقع "hgtv".

طرق تنظيف الجاكيت الجلد

لا ينصح بتنظيف الجاكيت الجلد في الغسالة، أو استخدام منظفات تحتوي على الأمونيا أو المبيض حيث يمكن أن تتلف السطح الخارجي وتتسبب في جفاف الجلد بشكل مفرط أو حتى تشققه، كما لا يفضل استخدام الكثير من الماء أيضًا لأنه قد يتسبب في تلطيخ الجلد، لذلك ينصح بالأتى:

الماء الدافى وصابون الصحون

يجب خلط محلولًا من الماء الدافئ وصابون الصحون، و يمكنك أيضًا عمل محلول تنظيف مكون من جزء من الخل و جزء من الماء، ثم غمس قطعة قماش ناعمة في المحلول وعصرها ومسح الجاكيت، واستخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة ثانية لمسح محلول التنظيف، وتجفيف الجاكيت بمنشفة.

إزالة البقع

يمكن إضافة معجون الأسنان وفركه برفق بقطعة قماش ناعمة حتى تزول البقعة، ولكن لا يفضل فرك الجلد بالأصبع، حتى لا يخدش أو يتغير لونه، ويفضل مسح معجون الأسنان بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

إزالة بقع الحبر

وللتخلص من بقع الحبر والجروح يفضل تجفيف المنطقة بقطعة قطن مغموسة في مزيل طلاء الأظافر، مع تجنب فرك البقعة حتى لا ينتشر الحبر، مع المسح برفق حتى تختفي البقعة، مع مسح البقعة بقطعة قماش مبللة ونظيفة وتجفيفها بمنشفة.

إزالة بقع الزيت

ولإزالة بقع الزيت أو الشحوم يفضل رش صودا الخبز أو نشا الذرة على البقعة، وفركها برفق بقطعة قماش مبللة، وتركها لبضع ساعات أو بين عشية وضحاها، حتى تمتص البقعة الصودا أو النشا، ثم مسح المسحوق بقطعة قماش ناعمة وتجففيها بمنشفة ناعمة.

روابط ذات صلة

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجينز؟

مقابل 114 ألف دولار.. بيع أقدم سراويل الجينز في العالم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. العدوان على الضفة واستنهاض كتائب المقاومة المسلحة

بالفيديو.. مدينة حلب السورية تستيقظ على زلزال مدمّر مخلفا قتلى وجرحى

بالفيديو.. لبنان: حكومة تصريف الاعمال تعقد جلسة ثالثة وسط استمرار الانقسامات

قاليباف يعزي نظيريه التركي والسوري بضحايا الزلزال المروع

رئيس الوزراء العراقي يبعث رسالة تعزية إلى الرئيس السوري

الصحة الايرانية: تسجيل 125 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا