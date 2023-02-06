طرق تنظيف الجاكيت الجلد بخطوات سهلة

العالم - منوعات

نستعرض في هذا التقرير، طرق تنظيف الجاكيت الجلد، وفقًا لما ذكره موقع "hgtv".

طرق تنظيف الجاكيت الجلد

لا ينصح بتنظيف الجاكيت الجلد في الغسالة، أو استخدام منظفات تحتوي على الأمونيا أو المبيض حيث يمكن أن تتلف السطح الخارجي وتتسبب في جفاف الجلد بشكل مفرط أو حتى تشققه، كما لا يفضل استخدام الكثير من الماء أيضًا لأنه قد يتسبب في تلطيخ الجلد، لذلك ينصح بالأتى:

الماء الدافى وصابون الصحون

يجب خلط محلولًا من الماء الدافئ وصابون الصحون، و يمكنك أيضًا عمل محلول تنظيف مكون من جزء من الخل و جزء من الماء، ثم غمس قطعة قماش ناعمة في المحلول وعصرها ومسح الجاكيت، واستخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة ثانية لمسح محلول التنظيف، وتجفيف الجاكيت بمنشفة.

إزالة البقع

يمكن إضافة معجون الأسنان وفركه برفق بقطعة قماش ناعمة حتى تزول البقعة، ولكن لا يفضل فرك الجلد بالأصبع، حتى لا يخدش أو يتغير لونه، ويفضل مسح معجون الأسنان بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

إزالة بقع الحبر

وللتخلص من بقع الحبر والجروح يفضل تجفيف المنطقة بقطعة قطن مغموسة في مزيل طلاء الأظافر، مع تجنب فرك البقعة حتى لا ينتشر الحبر، مع المسح برفق حتى تختفي البقعة، مع مسح البقعة بقطعة قماش مبللة ونظيفة وتجفيفها بمنشفة.

إزالة بقع الزيت

ولإزالة بقع الزيت أو الشحوم يفضل رش صودا الخبز أو نشا الذرة على البقعة، وفركها برفق بقطعة قماش مبللة، وتركها لبضع ساعات أو بين عشية وضحاها، حتى تمتص البقعة الصودا أو النشا، ثم مسح المسحوق بقطعة قماش ناعمة وتجففيها بمنشفة ناعمة.