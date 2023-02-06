ما وراء الخوف الصهيوني والهواجس من الرد الايراني؟

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": انه لم تعد هناك خطوط حمراء بان تحصل هذه العملية العسكرية هنا او هناك، ولكن الارجح ان يكون الامر داخل فلسطين المحتلة وبذات القوة والحجم الذي يكون الهدف المستقبلي للكيان الصهيوني، لان الهدف الذي استهدفه الاحتلال هو هدف عسكري وليس مدنياً.

واوضح منصور، ان الاحتلال يعدّ الف حساب لهذا الامر، لهذا نرى ان كل الدوائر الصهيونية والاستخبارية والعسكرية والامنية تتحدث عن هذا الموضوع، رغم ان هناك انشغالات دولية واقليمية، كذلك تعيش الادارة الامريكية هذا القلق لانها هي اول من اعلن عن هذا الهجوم، من هنا نرى ان الصراع سيكون مفتوحا وليس له مكان جغرافي محدد.

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