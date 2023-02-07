استمرار عمليات الانقاذ وسط ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا

العالم - خاص بالعالم

هكذا هو المشهد في مختلف محافظات جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر ، بحث مستمر ومحاولة وصول الى ناجين من تحت الانقاض ، تتضاءل فرص النجاة الوقت لكن الآمال تبقى حاضرة

تستمر محاولات الانقاذ في كارثة هي الاقسى على تركيا منذ مئة عام وفق ما اكده الرئيس رجب طيب اردوغان والذي وصف المدن العشرة التي ضربها الزلزال بالمناطق المنكوبة معلنا حالة الطوارئ فيها لثلاثة اشهر للوقوف على حجم الكارثة ، ولمساعدة من تسبب الزلزال بتشريدهم .

وأمام الكارثة تتواصل المساعدات الانسانية المقدمة لتركيا، من دول عربية والسلمية فيما يقول الاتحاد الاوروبي ان 19 دولة من اعضائه قدمت مساعدات عاجلة مابين اغاثية وفرق متخصصة في الانقاذ لمساعدة تركيا على تجاوز كارثتها.

هي جهود اذا تركية وعالمية تبذل اذاً للمساهمة في الانقاذ والتخفيف من اثار الزلزال، جهود يرى مراقبون بأنها تحتاج ماهو اكثر امام كارثة لم ترى مثلها البلاد منذ قرن من الزمان.

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