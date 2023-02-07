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استمرار عمليات الانقاذ وسط ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تواصل في تركيا فرق الانقاذ عمليات رفع الانقاض للوصول الى ناجين محتملين فيما أفادت وكالة ادارة الكوارث التركية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في البلاد الى أكثر من5550 قتيلا، وأكثر من 31 ألف جريح.

العالم - خاص بالعالم

هكذا هو المشهد في مختلف محافظات جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر ، بحث مستمر ومحاولة وصول الى ناجين من تحت الانقاض ، تتضاءل فرص النجاة الوقت لكن الآمال تبقى حاضرة

تستمر محاولات الانقاذ في كارثة هي الاقسى على تركيا منذ مئة عام وفق ما اكده الرئيس رجب طيب اردوغان والذي وصف المدن العشرة التي ضربها الزلزال بالمناطق المنكوبة معلنا حالة الطوارئ فيها لثلاثة اشهر للوقوف على حجم الكارثة ، ولمساعدة من تسبب الزلزال بتشريدهم .

وأمام الكارثة تتواصل المساعدات الانسانية المقدمة لتركيا، من دول عربية والسلمية فيما يقول الاتحاد الاوروبي ان 19 دولة من اعضائه قدمت مساعدات عاجلة مابين اغاثية وفرق متخصصة في الانقاذ لمساعدة تركيا على تجاوز كارثتها.

هي جهود اذا تركية وعالمية تبذل اذاً للمساهمة في الانقاذ والتخفيف من اثار الزلزال، جهود يرى مراقبون بأنها تحتاج ماهو اكثر امام كارثة لم ترى مثلها البلاد منذ قرن من الزمان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. استمرار عمليات الانقاذ وسط ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا