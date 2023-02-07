مؤتمر صحفي في ذكرى الثورة البحرينية بحضور جيرمي كوربن

العالم - خاص بالعالم

وبحضور رئيس حزب العمال السابق السيد جيرمي كوربن وسبعة نواب النواب برلمانين وعدد كبير من السياسين والحقوقين، اقام تكتل المعرضة البحرينية مؤتمرا صحفيا في احدد قاعات البرلمان البريطاني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشر للثورة البحرينية.

وتحدث السيد جيرمي كوربن عن معاناة الشعب البحريني في ظل الافتقار للحل السياسي كما عبر النواب المتحدثون عن سخطهم لما وصلت اليه خقوق الانسان من انتهاكات على مستويات هائلة.

وافصح الدكتور سعيد الشهابي عن غلطته، بقرار المحكمة العليا بادانة الحكومة البحرينية في قضية التجسس بحقه وحق السيد موسى محمد.



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