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أحياء مدينة حماة السورية تتحول لركام بسبب ضعف البنية الانشائية

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

هي صرخة تختصر جزءً من آلام عائلات تحولت منازلها أكواماً من الردم في حي الأربعين في مدينة حماة وسط سورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به المدينة وقرى عدة بريف حماة حيث تتواصل أعمال رفع الركام لليوم الثاني.

العالم - خاص بالعالم

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في حماة وسط سورية للبحث عن سكان مبنى سكني في حي الأربعين سقط جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به عدد من المدن السورية ومنها مدينة حماة وعدة قرى محيطة.

عشرات المدنيين قضوا تحت الأنقاض حيث لعب ضعف البنية الانشائية للمباني في أحد عشوائيات المدينة دوراً في سقوط بناء مكون من خمسة طبقات.

تظافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية تسرع من عمليات الإغاثة والبحث عن الناجين وإزالة الركام.

بالرغم من الظروف الجوية الصعبة فإن إنهاء عمليات البحث والانقاذ تعتبر أولوية الفرق العاملة على الأرض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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