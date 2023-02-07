أحياء مدينة حماة السورية تتحول لركام بسبب ضعف البنية الانشائية

العالم - خاص بالعالم

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في حماة وسط سورية للبحث عن سكان مبنى سكني في حي الأربعين سقط جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به عدد من المدن السورية ومنها مدينة حماة وعدة قرى محيطة.



عشرات المدنيين قضوا تحت الأنقاض حيث لعب ضعف البنية الانشائية للمباني في أحد عشوائيات المدينة دوراً في سقوط بناء مكون من خمسة طبقات.



تظافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية تسرع من عمليات الإغاثة والبحث عن الناجين وإزالة الركام.



بالرغم من الظروف الجوية الصعبة فإن إنهاء عمليات البحث والانقاذ تعتبر أولوية الفرق العاملة على الأرض.

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