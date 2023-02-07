بغداد.. 'إدارة الدولة' يناقش  قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها بموعدها المحدد  

العالم - العراق

واضاف الزميل نويد بهروز، ان البيان اوضح بان الائتلاف عقد امس الاثنين ٦-٢-٢٠٢٣ اجتماعه الاعتيادي برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد رئيس الوزراء ، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية.

وجاء ايضا في بيان الائتلاف: "استضاف الائتلاف اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لاجراء الانتخابات المحلية" و "بحث الائتلاف اهم التحديات التي يتوقعها المختصون واليات حلها".

وختم البيان بتأكيد رئيس الحكومة "الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة".