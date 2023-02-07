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الصحة العالمية ترسل ثلاث رحلات تحمل مساعدات طبية إلى سوريا وتركيا

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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