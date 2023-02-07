شاهد بالفيديو.. وصول طائرتين عراقيتين إلى مطار دمشق

العالم - سوريا

وحسب "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، قال الدكتور أسامة مهدي غانم رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية في تصريح للوكالة: إن ما أصاب سورية أصابنا جميعاً وستخرج سورية قوية كما كانت دائماً، لافتاً إلى أن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية.

ولفت غانم إلى أن هناك جسراً جوياً عراقياً لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغداً ستنطلق من بغداد قافلة للوقود.

يذكر ان جسرا جويا انطلق في وقت سابق من ليلة امس الاثنين بين العراق وسوريا لنقل المساعدات الاغاثية العاجلة التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود.

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، أن "الجسر الجوي بين العراق وسوريا انطلق عبر أول طائرتين للقوة الجوية العراقية محملتين بالمواد الاغاثية والطبية والغذائية".

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن، عن فتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم (امس) الإثنين، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف، أن "هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".