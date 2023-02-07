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مراسل العالم: المحكمة الاتحادية العراقية تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان منطقة كردستان العراق

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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