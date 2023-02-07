’شارلي إيبدو’ تهزأ بزلزال تركيا وردود فعل غاضبة

العالم - أوروبا

ونشرت المجلة رسمها على الصفحة الخاصة على "تويتر" لتنهال الانتقادات المنددة للرسم وما تم إرفاقه من عبارات، وكتب فيه: "زلزال تركيا. حتى أنه لا يوجد حاجة لإرسال الدبابات"، بالإضافة لأبنية منهارة.

التغريدة التي نالت حتى اللحظة 4 ملايين مشاهدة نالت نصيبها من الانتقادات، ليعلق صاحب حساب حمل اسم Öznur Küçüker Sirene، قائلا: "حتى الأتراك كانوا "شارلي إبدو" يشاركونك ألمك واليوم أنت تجرؤ على السخرية من معاناة شعب بأكمله. عليك حقًا أن يكون لديك بعض الأعصاب للقيام بذلك عندما لا يزال هناك أطفال ينتظرون المساعدة تحت الأنقاض".

وعلّق صاحب الحساب mohsin khan محسن خان، قائلا: "مجلة شارلي إيبدو الفرنسية سخرت من الزلزال الذي وقع في تركيا، هل هذه حرية تعبير؟ ليسخروا من موت الآخرين، عار عليكم".

وكتب صاحب الحساب Ahmad Hesham، قائلا: "هل تعتقد أنه مضحك! إنه عدم احترام لجميع البشر، فأنت تسخر من جميع الأديان والناس، معتقداً أن هذه هي حرية التعبير".

يذكر أنه في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3432 قتيلا و21103 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد". وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها. وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى انهيار 5 آلاف و775 مبنى، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها بعد.