حزب الله أكد وقوف الحزب  الدائم إلى جانب الفلسطينيين ودعم نضالهم ومقاومته

العالم _ لبنان

ووجه ضاهر التحية الى الشعب الفلسطيني والأبطال في فلسطين المحتلة الذين يواجهون ببسالة الاحتلال العنصري الاستيطاني ويجاهدون من أجل شق طريق الحرية وتحرير الأرض.

وجاء ذلك خلال لقاء وفد من الجبهة الديمقراطية الشيخ ضاهر وعرض وفد مع حزب الله في صيدا تطورات العدوان الصهيوني في فلسطين و التطورات العامة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الوفد وضع ضاهر في صورة الأوضاع في فلسطين في ظل العدوان الصهيوني اليومي ضد الشعب الفلسطيني سواء عمليات الإرهاب والقتل المباشر أو الاعتقال وهدم المنازل والاستيطان وتهويد القدس وغيرها من ممارسات ترتقي جميعها إلى مستوى جرائم الحرب، وتتطلب تدخلًا دوليًا يوقف هذا العدوان ويوفّر الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الوفد أنَّ تهديد العدو بالانتقام من الشعب الفلسطيني سواء عبر اقتحامات جديدة للمدن والمخيمات الفلسطينية، أو باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية لن يرهب أحدًا ولن يزيد هذا الشعب إلا عزيمةً وإيمانًا بأرضه وبحقه في مقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال النضالية.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية واليمينية يتحملان مسؤولية سياساتهما ومشاريعهما العدوانية.

كما عرض الوفد الجهود المبذولة فلسطينيًا لاستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها إحدى نقاط القوة التي يجب الاستفادة منها، لافتًا إلى أنَّ قرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني خطوة بالاتجاه الصحيح يجب ترجمتها واقعًا على الأرض وإكسابها المزيد من الصدقية بتطبيق بقية قرارت المجلسين الوطني والمركزي.

وعرض أيضًا قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، داعيًا المرجعيات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لجهة مد هذا الشعب باحتياجاته المعيشية والحياتية خاصة وكالة "الغوث" التي تتحمل مسؤولية مباشرة في التخفيف من تداعيات الأزمة اللبنانية عبر اعتمادها لخطة طوارئ إغاثية واقتصادية شاملة، إضافة الى شمول الدولة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين باستراتيجياتها الاقتصادية والإغاثية.