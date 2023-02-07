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الرئيس السوري بشار الأسد يوجه الشكر لإيران حكومة وشعبا على إرسالها المساعدات الإنسانية لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات الانقاذ والاغاثة

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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