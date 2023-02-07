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على ضفاف اروند

شاهد.. من هم اولّ من تصدى للعدوان والغزو البريطاني على ايران؟

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

یحتفل الایرانیون هذا العام بحلول عشرة الفجر المباركة وذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية.. ثورة كنت بالنسبة للشعب الايراني بمثابة ولادة جديدة وعصر جديد.

ثورة كانت داعماً واحدثت وعياً عميقاً لشعوب العالم بأسره، ولاننسى بانه كان للعشائر العربية في محافظة خوزستان دور كبير وبارز في فترة الثورة الاسلامية، هي الثورة المجيدة التي ناصرها العشائر العربية وزعماء العشائر في محافظة خوزستان.

يستضيف برنامج "على ضفاف اروند" الدكتور جبار السعيدواني مساعد قناة الاهواز الفضائية ومدرس في جامعة امير المؤمنين وكاتب ومحلل سياسي، حيث قال انه قبل الثورة الاسلامية وفي عام 1920، اذ هجم العدو البريطاني على المناطق الاسلامية، وان اولّ من تصدى للعدوان والغزو البريطاني وصمد ووقف في وجه البريطانيين هم عشائر عرب خوزستان، وذلك تلبية لدعوة المرجعية الدينية.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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على ضفاف اروند شاهد.. من هم اولّ من تصدى للعدوان والغزو البريطاني على ايران؟

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