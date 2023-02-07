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الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة

الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

العالم - لبنان

يتبع...

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