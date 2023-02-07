العالم - لبنان

وفي اتصال هاتفي مع وزير النقل السوري زهير خزيم قدم حمية تعازيه ومواساته بضحايا الزلزال، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانب سورية في مصابها جراء الزلزال الذي تعرضت له يوم أمس.

وأشار إلى أن فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ مع الإعفاء من الرسوم والضرائب لتسهيل وصولها، أقل ما يمكن تقديمه للشعب السوري.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم فتح الأجواء والموانئ اللبنانية، لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية.

وأشار حمية إلى أنه سيتم إرسال بعثة من عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني ومن الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء إلى سورية، للمساهمة في أعمال إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.

وكان زلزال ضرب سورية فجر أمس بقوة بلغت 7.7 درجات متسبباً بسقوط مئات الضحايا، وعدد كبير من الإصابات، وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.