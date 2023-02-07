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علي باقري کني يصل إلى بيروت

علي باقري کني يصل إلى بيروت
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

العالم - إيران

وقال باقري لدى وصوله إلى مطار بيروت إن زيارته تندرج في إطار استمرار المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف باقري أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما وكلما تطورت هذه العلاقات بشكل أكبر تزداد الحاجة للتعاون والتشاور.

وسيلتقي باقري في هذه الزيارة بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان.

كما سيشارك باقري في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في المبنى الجديد للسفارة الإيرانية في بيروت.

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