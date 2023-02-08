ملخص.. زالزال تركيا وسوريا وإزدواجية المعايير

العالم - مع الحدث

وقال الأكاديمي والباحث سياسي الدكتور طلال عتريسي إن ما حصل من زلزال كارثي يتجاوز قدرات الدولتين المعرضتين لهذه النكبة وإن الدولتين تحتاج الى قدرات فائقة لا يستطيع أي كان أن يلبيها.

وأضاف أن هناك نوع من اللاانسانية من جانب الغرب عموما في التعاطي مع منكوبي الزلزال في سوريا وإن هذا ينكشف أكثر فأكثر مشيرا الى أن الوجه الحقيقي المتوحش للغرب إتضح خلال السنوات القليلة الماضية بوضعه المعايير وفرضه العقوبات على العالم بحجة حقوق الإنسان.

الدكتور طلال عتريسي أضاف أن الغرب يقول انه يفرض عقوبات على نظام دمشق من أجل الشعب السوري وإن الأخير اليوم منكوب، إذن أين شعارات مساعدة الشعب السوري؟ مؤكدا الى ان هناك نفاق عجيب بلا خجل عبر التمييز الذي دفع ثمنه الشعب السوري.

من جهته قال العضو في البرلمان السوري خالد العبود أن سورية والعالم أمام الكارثة الفضيحة التي يرتكبها الجزء الأكبر من العالم ضد الدولة السورية.

وأضاف أن ازدواجية المعايير في التعاطي مع منكوبي زلزال سوريا وتركيا والتصعيد ضد سوريا هو يأتي نتيجة إزدواجية القرار السوري. مؤكدا ان الولايات المتحدة الاميركية وكيان الاحتلال اللوبيات التابعة للهيمنة العالمية تحتشد احتشادا حادا في وجه الدولة السورية والقرار السوري ووجه قرار السوريين.

خالد العبود قال انه منذ مطلع العالم الفين واحد عشر في الشهر الثالث اصطف العالم أو يكاد الى جانب الشعب السوري وهو يثور ضد نظامه السياسي بدفعه عشرات مليارات الدولارات واليوم انكشف االغطاء عن هذه الدول التي دعمت ثورة السوريين ضد دولتهم ونظامهم، وباتت المسرحية واضحة.

وأكد ان العالم مستمر بالضغط على الشعب السوري ولن يقدم للسوريين الشيء الذي يجعلهم يقفون به على أرجلهم بقرارهم المستقل ورؤيتهم المستقلة ودفاعهم عن سيادة الدولة. مشيرا الى أن الغرب يريد السوريين متسكعين على أبواب السفارات واروقة الإستخبارات.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – أكاديمي وباحث سياسي

خالد العبود – عضو في البرلمان السوري

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https://www.alalam.ir/news/6532368