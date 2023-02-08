ملخص.. السعودية وحقوق الإنسان المزيف

العالم – انقلاب الصورة

وكشف البرنامج بالأدلة جرائم بن سلمان المروعة وارتباطها بقانون خروج بن بن سلمان من المسائلة.

البرنامج سلط الضوء على اعتقال النظام السعودي، الشيخ حسن الخويلدي وعدم معرفة أسرته عن مصيره واعتبر ذلك استمرارا لمسلسل الاعتقالات الذي يستخدمه بن سلمان لأسكات الأصوات المناوئة لسياساته.

كما تطرق البرنامج الى ملف اعتقال الاكاديمية السعودية المعتقلة سلمى الشهاب التي اعتقلت بسبب تغريدة وحُكم عليها 34 عاما يليها منع من السفر لمدة مماثلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6532418