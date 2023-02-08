الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام لحركة الجهاد في برقية تعزية للرئيس السوري: نتضامن مع سورية الشقيقة

الأمين العام لحركة الجهاد في برقية تعزية للرئيس السوري: نتضامن مع سورية الشقيقة
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية ومواساة بضحايا الزلزال من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة.

العالم - سوريا

وأعرب النخالة في البرقية عن خالص التعازي للرئيس الأسد وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مواسياً العائلات الثكلى والمنكوبة، ومتضامناً وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشعب الفلسطيني مع سورية الشقيقة في المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مخلفاً أعداداً كبيرة من الضحايا، وحول مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة.

وضمن النخالة برقيته للرئيس السوري التضرع إلى الله أن يعين سورية وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة، وأن تكون فرصة لتعافي سورية والخروج موحدة وقوية من كل الأزمات والتحديات التي واجهتها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زعماء العرب يعزون الرئيس السوري بضحايا الزلزال ويتعاطفون مع الشعب السوري

إندونيسيا.. مسلحون يختطفون طائرة و يحتجزون قائدها النيوزلندي

بالفيديو.. نجاة طفل وشقيقته بعد 24 ساعة من زلزال سوريا

الأمين العام لحركة الجهاد في برقية تعزية للرئيس السوري: نتضامن مع سورية الشقيقة

وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

ايرواني: تقرير الهجوم الكيمياوي المزعوم على دوما يستند إلى مصادر غير مصرح بها