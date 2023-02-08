الأمين العام لحركة الجهاد في برقية تعزية للرئيس السوري: نتضامن مع سورية الشقيقة

العالم - سوريا

وأعرب النخالة في البرقية عن خالص التعازي للرئيس الأسد وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مواسياً العائلات الثكلى والمنكوبة، ومتضامناً وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشعب الفلسطيني مع سورية الشقيقة في المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مخلفاً أعداداً كبيرة من الضحايا، وحول مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة.

وضمن النخالة برقيته للرئيس السوري التضرع إلى الله أن يعين سورية وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة، وأن تكون فرصة لتعافي سورية والخروج موحدة وقوية من كل الأزمات والتحديات التي واجهتها.