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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في عموم سوريا إلى 2470 قتيلا و2654 جريحا حتى اللحظة

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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