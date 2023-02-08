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"كارثة إنسانية قلّ نظيرها"..

السيد السيستاني يوجه دعوة بشأن زلازل سوريا وتركيا

السيد السيستاني يوجه دعوة بشأن زلازل سوريا وتركيا
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد المرجع الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية "كارثة انسانية قلّ نظيرها في العصر الأخير"، فيما دعا الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت.

العالم - العراق

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان: "إن الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية قد أسفر - كما تشير إليه المعلومات المتجددة - عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر مادية هائلة في المساكن والبنى التحتية ، في كارثة انسانية قلّ نظيرها في العصر الأخير".

وأضاف البيان: المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. نسأل الله العلي القدير أن يدفع البلاء عن الجميع وينعم عليهم بالخير والسلام إنه وليّ ذلك وهو أرحم الراحمين".

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