بايدن يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا: وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفا عالميا

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، إن العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفا لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: "وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفا عالميا. وعارضنا عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ودعمنا الشعب الأوكراني".

وأعلنت القوات المسلحة الروسية ،في 24 فبراير 2022، عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس. وأعلن بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وخصصت الولايات المتحدة عشرات مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا عسكريا لمواجهة روسيا.

ومنذ بداية العملية، تضخ الولايات المتحدة وحلفاؤها مختلف أنواع الأسلحة في أوكرانيا.

وقد حذرت موسكو الولايات المتحدة والدول الغربية من أن دعم أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى المزيد من تدميرها كما أنه لن يساعد في إطلاق مفاوضات من شأنها إنهاء الأعمال القتالية.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.