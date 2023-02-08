الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب ’حال الاتحاد’!

نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب ’حال الاتحاد’!
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة "كاذب" خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.

العالم - الأميرکيتان

وهاجم بايدن الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعض النواب الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

وسمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه، على الرغم من أنه لم يكن واضحا من يهتف.

ولوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريين رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله بايدن.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة حال الاتحاد أمام أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بخصوص مسألة إسقاط المنطاد الصيني، الأمر الذي دفعه للانفعال خلال خطابه، حيث ظهر عليه الغضب مع تعالي الصرخات المنددة بكيفية تصرفه مع المسألة الحساسة.

روابط ذات صلة

الديمقراطيون والجمهوريون لا يريدون بايدن أو ترامب كرئيس في 2024

إعلام: بايدن ليس لديه أي خطط لمعاقبة السعودية

بايدن: واشنطن تلتزم باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق

السلطات الأمريكية تفتش منزل بايدن في ديلاوير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابتان إحداهما خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس

شاهد.. استمرار الاحتجاجات في فرنسا وسط عنف الشرطة

شاهد بالفيديو... السفارة الايرانية في بيروت تحتفي بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي 

تدشين 5 مشاريع لتكرير النفط جنوب ايران

نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب ’حال الاتحاد’!