بالفيديو.. انتشال أمراة وابنتها من تحت الانقاض في تركيا

العالم - مراسلون

وأضاف، أن غرف التجار في بازار مدينة أورفا خصصت كمركز إيواء للناجين من الزلزال المدمر.

وقال مراسل قناة العالم في حصيلة غير نهائية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وصل الى 6240 قتيلا وعدد الجرحى زاد عن 37 الف شخص.

وأوضح مراسلنا، أن فرق الانقاذ مازالت تواصل عملها في البحث عن المنكوبين تحت الانقاض رغم مرور 40 ساعة على الزلزال، حيث عثر رجل يملك حفاره على والده حيا تحت الركام.

وأشار مراسلنا الى أن مساعدات كبيرة وصلت إلى تركيا لكنها غير كافية نظرا لحجم الكارثة التي تمر بها المناطق المنكوبة.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.