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سوريا.. المستجد في عملية إنقاذ حلب +فيديو

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

واصلت الآليات الثقيلة الايرانية في حي صالح الدين المنكوب بمحافظة حلب السورية رفع ركام المباني وفتح الشوارع من أجل سهولة وصول الامدادات الطبية والغذائية.

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن وصلت عدد الضحايا في حلب الى اكثر 374 حالة وفاة وأكثر 700 جريح حيث تم نقل الجميع الى مشافي حلب، ودمر أكثر من 54 بناء مهدم بشكل كامل.

فيما قال مراسل قناة العالم في حلب وسام الجردي انه تم إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في حي المشارقة بحلب السورية.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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