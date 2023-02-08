الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-02-2023

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-02-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما التداعيات المترتبة على زلزال تركيا وسوريا؟

ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1262 قتيلا و2285 جريحا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-02-2023

شكوى ايران ضد امريكا بسبب إنتهاك قوانين ايكائو

كتيبة نابلس تستهدف دورية مشاة للاحتلال في شارع عسكر وتحقق إصابات مباشرة

قائد الثورة: جيشنا اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية